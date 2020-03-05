Тренер «Норвича»: «Не могу гарантировать, что мы не вылетим из лиги, но у нас точно останутся воспоминания»

Главный тренер «Норвича» Даниэль Фарке остался доволен игрой своей команды в 1/8 финала Кубка Англии с «Тоттенхэмом». «Норвич» выбил «шпор» из турнира, победив в серии послематчевых пенальти.

— Я очень доволен. Мы отлично сыграли, — цитирует ВВС Фарке. — Рад, что фанаты отправились по домам счастливыми. Когда ты хочешь победить более классную команду, такую как «Тоттенхэм», то должен показать много навыков. Нужно быть дисциплинированными, четко следовать плану, возможно, отдать сопернику мяч, быть готовыми обороняться, быть смелыми и крепкими духом. Так что у меня масса комплиментов для моих игроков. Я вижу их единство. Я не могу гарантировать, что мы не вылетим из премьер-лиги или что мы выиграем Кубок Англии. Но у нас точно останутся яркие воспоминания. Мы играли для болельщиков.