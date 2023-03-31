Профсоюз английских футболистов рассказал о зависимости игроков от снюса

В Англии растет число игроков, употребляющих снюс, сообщает BBC со ссылкой на Профессиональную ассоциацию футболистов (PFA).

По данным источника, PFA планирует провести исследование влияния продукта, представляющего собой измельченный увлажненный табак, на его потребителей. Отмечается, что несколько футболистов уже получают помощь в связи с зависимостью.

«Мы попробовали провести специальные семинары в отдельных клубах, где сосредоточили свое внимание на зависимости, чтобы начать решать эту проблему. Они посвящены влиянию снюса на мозг, поведению и самочувствию, а также потенциальным долгосрочным рискам, связанным с его употреблением. После сессий несколько человек обратились за поддержкой из-за зависимости от этого вещества», — приводит ВВС слова представителей PFA.

Продажа снюса в Великобритании запрещена, однако употребление под запретом не находится. Утверждается, что с этим продуктом были замечены и некоторые игроки высокого уровня.