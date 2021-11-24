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Руководство «Манчестер Юнайтед» встречалось с Люсьеном Фавром и Руди Гарсией

17:56
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Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мертон встречался с двумя кандидатами на пост главного тренера команды.

Как сообщает The Telegraph, клуб пообщался с Люсьеном Фавром и Руди Гарсией. Оба тренера в настоящий момент нигде не работают.

Также руководство «МЮ» встречалось с испанским специалистом Эрнесто Вальверде.

«Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды 21 ноября. В данный момент исполняющим обязанности наставника «красных дьяволов» является Майкл Кэррик.

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Анна Горшкова все материалы автора

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