Руководство «Манчестер Юнайтед» встречалось с Люсьеном Фавром и Руди Гарсией

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мертон встречался с двумя кандидатами на пост главного тренера команды.

Как сообщает The Telegraph, клуб пообщался с Люсьеном Фавром и Руди Гарсией. Оба тренера в настоящий момент нигде не работают.

Также руководство «МЮ» встречалось с испанским специалистом Эрнесто Вальверде.

«Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды 21 ноября. В данный момент исполняющим обязанности наставника «красных дьяволов» является Майкл Кэррик.