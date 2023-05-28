«Тоттенхэм» впервые за 14 лет не вышел в еврокубки

«Тоттенхэм» не сыграет в еврокубках в следующем сзеоне

В последнем туре АПЛ «шпоры» разгромили «Лидс» — 4:1.

Несмотря на этот результат, лондонцы не сумели подняться в зону еврокубков из-за победы «Астон Виллы» над «Брайтоном» (2:1) в параллельной встрече. Бирмингемцы с 61 очком финишировали на седьмой строчке и сыграют в Лиге конференций. «Тоттенхэм» набрал 60 баллов и остался восьмым.

«Тоттенхэм» не сыграет в еврокубках впервые с сезона-2009/10.