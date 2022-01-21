«Тоттенхэм» согласовал новый контракт с Льорисом до 2024 года

«Тоттенхэм» согласовал новый контракт с вратарем Уго Льорисом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в ближайшее время «шпоры» объявят о продлении соглашения с 35-летним французом до конца июня 2024 года.

Hugo Lloris has reached an agreement with Tottenham to extend his contract, here we go. New deal until June 2024 set to be announced — he's staying, confirmed as expected ??? #THFC



Antonio Conte strongly wanted Hugo to stay at Spurs.

Paperworks almost ready, as per @pokeefe1. https://t.co/ogDdgJMq2d — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2022

Льорис выступает за «Тоттенхэм» с августа 2012 года. В сезоне-2021/22 голкипер провел за команду 22 матча и пропустил 27 голов, отыграв 8 встреч на ноль. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.