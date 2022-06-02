Грановская может покинуть «Челси» в августе

Российско-канадский футбольный функционер, топ-менеджер «Челси» Марина Грановская может покинуть клуб после смены владельца, сообщает Bild.

По данным источника, ей уже нашли замену. Ее сменит спортивный директор, только все решения по крупным трансферам будет принимать главный тренер Томас Тухель.

Грановская заняла свой пост в 2014 году, зона ее ответственности — трансферная политика клуба. До этого она работала в «Челси» в другой роли. В ноябре 2021 года ее признали лучшим футбольным менеджером Европы по версии итальянского издания Tuttosport.