«Тоттенхэм» продвинулся в переговорах по новому контракту с Сон Хын Мином

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин подпишет новый контракт с клубом. Стороны уже продвинулись в переговорах и находятся в финальной стадии, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Клуб предлагает 28-летнему корейскому форварду соглашение до 2025 года. Нынешний контракт Сона истекает в 2023 году. «Шпоры» уверены, что сделка пройдет успешно и будет закрыта в ближайшее время.

По информации британских СМИ, по новому соглашению футболист будет получать 220 тысяч евро в неделю.

В сезоне-2020/21 Сон провел за «Тоттенхэм» 19 матчей, на его счету 13 голов и 7 результативных передач.