Холанн будет выступать за «Манчестер Сити» под 9-м номером

Новичок «Манчестер Сити» Эрлин Холанн выбрал номер, под которым будет выступать за команду.

21-летний норвежец будет играть за «горожан» под 9-м номером, который ранее принадлежал Габриэлу Жезусу. Бразилец этим летом перешел из «Манчестер Сити» в «Арсенал».

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в текущее летнее трансферное окно. По данным портала Transfermarkt.com, сумма сделки составила 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне форвард забил 29 голов и сделал 8 результативных передач в 30 матчах за «Боруссию».