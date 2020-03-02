«Тоттенхэм» претендует на Смоллинга

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг, который нынешний сезон проводит на правах аренды в «Роме», может оказаться в «Тоттенхэме». Римский клуб рассчитывает выкупить трансфер 30-летнего англичанина, однако «шпоры» также претендуют на игрока, сообщает Corriere dello Sport.

В услугах Смоллинга лично заинтересован главный тренер лондонцев Жозе Моуринью, который успел поработать с защитником в «Ман Юнайтед». «Красные дьяволы», в свою очередь, готовы отпустить англичанина за 16,5 миллионов фунтов стерлингов.

В сезоне-2019/20 Смоллинг провел за «Рому» 26 матчей, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.