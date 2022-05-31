Вассел назвал Фернандиньо одним из лучших полузащитников в АПЛ

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Дариус Васселл поделился своим мнением о полузащитнике горожан Фернандиньо.

«Фернандиньо определенно один из лучших опорных полузащитников в премьер-лиге. Сити заботится о своих бывших игроках. Фернандиньо — игрок, который дарил болельщикам «Манчестер Сити» любовь, уважение и признание», — цитирует пресс-служба «Манчестер Сити» Васселла.

37-летний бразильский опорный полузащитник в сезоне-2021/22 провел 32 матча за «Ман Сити», в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Фернандиньо покинул клуб по окончании прошедшего сезона.