«Тоттенхэм» не торопится выкупать Вернера у «Лейпцига»

Форвард «Тоттенхэма» Тимо Вернер, арендованный у «Лейпцига», может остаться в лондонском клубе, сообщает fourfourtwo.

По сведениям источника, руководство «шпор» довольно выступлением 28-летнего немца и заинтересовано в полноценном контракте, однако не спешит выкупать игрока за 17 миллионов евро.

В текущем сезоне Вернер провел в общей сложности 23 матча, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.