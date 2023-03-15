«Тоттенхэм» не продаст Кейна летом, даже если он не подпишет новый контракт
«Тоттенхэм» не планирует продавать Харри Кейна, несмотря на скорое окончание его действующего контракта, сообщает Sky Sports.
Контракт 29-летнего форварда со «шпорами» истекает в конце сезона 2023/24. Несмотря на это, лондонцы не планируют расставаться с Кейном в летнее трансферное окно, даже если он не подпишет новое соглашение с клубом.
В нынешнем розыгрыше АПЛ нападающий «Тоттенхэма» провел 27 матчей, забил 20 мячей и отдал 2 голевые передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|27
|21
|3
|3
|62-25
|66
|
2
|Ман. Сити
|27
|19
|4
|4
|67-25
|61
|
3
|МЮ
|26
|15
|5
|6
|41-35
|50
|
4
|Тоттенхэм
|27
|15
|3
|9
|49-37
|48
|
5
|Ньюкасл
|25
|11
|11
|3
|37-18
|44
|
6
|Ливерпуль
|26
|12
|6
|8
|47-29
|42
|
7
|Брайтон
|24
|11
|6
|7
|45-31
|39
|
8
|Фулхэм
|27
|11
|6
|10
|38-37
|39
|
9
|Брентфорд
|25
|9
|11
|5
|40-33
|38
|
10
|Челси
|26
|10
|7
|9
|27-26
|37
|
11
|Астон Вилла
|26
|10
|5
|11
|32-39
|35
|
12
|Кр. Пэлас
|26
|6
|9
|11
|21-33
|27
|
13
|Вулверхэмптон
|27
|7
|6
|14
|20-37
|27
|
14
|Нот. Форест
|26
|6
|8
|12
|21-47
|26
|
15
|Эвертон
|27
|6
|7
|14
|20-38
|25
|
16
|Лестер
|26
|7
|3
|16
|37-46
|24
|
17
|Борнмут
|26
|6
|6
|14
|25-51
|24
|
18
|Вест Хэм
|26
|6
|6
|14
|24-34
|24
|
19
|Лидс
|26
|5
|8
|13
|31-42
|23
|
20
|Саутгемптон
|26
|6
|4
|16
|20-41
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.09
|22:00
|
Астон Вилла – Саутгемптон
|1 : 0
|16.09
|22:00
|
Нот. Форест – Фулхэм
|2 : 3
|17.09
|14:30
|
Вулверхэмптон – Ман. Сити
|0 : 3
|17.09
|17:00
|
Ньюкасл – Борнмут
|1 : 1
|17.09
|19:30
|
Тоттенхэм – Лестер
|6 : 2
|18.09
|14:00
|
Брентфорд – Арсенал
|0 : 3
|18.09
|16:15
|
Эвертон – Вест Хэм
|1 : 0
|8.02
|23:00
|
МЮ – Лидс
|2 : 2
|15.03
|22:30
|
Брайтон – Кр. Пэлас
|- : -
|4.04
|22:00
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|28
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|20
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|15
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|9
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|19
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|25
|1
|7
|
|
Тайрик Митчелл
Кристал Пэлас
|24
|1
|4
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