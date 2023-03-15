«Тоттенхэм» не продаст Кейна летом, даже если он не подпишет новый контракт

«Тоттенхэм» не планирует продавать Харри Кейна, несмотря на скорое окончание его действующего контракта, сообщает Sky Sports.

Контракт 29-летнего форварда со «шпорами» истекает в конце сезона 2023/24. Несмотря на это, лондонцы не планируют расставаться с Кейном в летнее трансферное окно, даже если он не подпишет новое соглашение с клубом.

В нынешнем розыгрыше АПЛ нападающий «Тоттенхэма» провел 27 матчей, забил 20 мячей и отдал 2 голевые передачи.