Джеррард и Лэмпард претендуют на пост главного тренера молодежной сборной Англии

Стивен Джеррард или Фрэнк Лэмпард могут возглавить молодежную сборную Англии, сообщает The Telegraph.

По информации источника, пост может стать вакантным, если Ли Карсли покинет должность главного тренера английской молодежки после Евро-2023.

Оба специалиста в текущем сезоне покинули клубы АПЛ. Последним местом работы 42-летнего Джеррарда была «Астон Вилла», из которой он ушел в октябре прошлого года. 44-летний Лэмпард до января этого года тренировал «Эвертон».