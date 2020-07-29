«Тоттенхэм» интересуется Перишичем

«Тоттенхэм» заинтересован в покупке полузащитника «Интера» Ивана Перишича, сообщает Goal.com со ссылкой на Calciomercato.

По информации источника, «Бавария», за которую 31-летний хорват проводит сезон-2019/20 на правах аренды, может выкупить игрока за 20 миллионов евро, однако, скорее всего, не воспользуется опцией выкупа. Сообщается, что главный тренер «шпор» Жозе Моуринью хотел бы поработать с хавбеком, который вернется в расположение «нерадзурри» после того, как «Бавария» завершит выступление в Лиге чемпионов-2019/20.

В сезоне-2019/20 Перишич провел за «Баварию» 31 матч, на его счету 6 голов и 10 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хорвата в 17,5 миллиона евро.