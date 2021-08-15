«Тоттенхэм» и «Астон Вилла» ведут борьбу за Дамсгора
«Тоттенхэм» и «Астон Вилла» ведут борьбу за полузащитника «Сампдории» Миккеля Дамсгора, сообщает Goal со ссылкой на Calciomercato.
По информации источника, оба английских клуба являются главными претендентами на 21-летнего датчанина. Сообщается, что итальянский клуб требует за футболиста 35 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Дамсгор провел 37 матчей за «Сампдорию», на его счету 2 гола и 4 результативных передачи. Кроме того, он дошел до полуфинала Евро-2020, где забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 5 матчах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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