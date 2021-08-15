«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по продлению контракта с Бруну Фернандешем
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по продлению контракта с полузащитником Бруну Фернандешем, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, клуб обсуждает продление соглашения с 26-летним португальцем с прошлой недели. Сообщается, что новый срок контракта будет рассчитан до конца июня 2026 года.
#ManchesterUnited have opened talks to extend #BrunoFernandes contract until 2026 since the last week: #Fernandes has been directly involved in more goals (48) than any other player since making his debut for #ManUtd in the #EPL (February 2020). ? #transfers #MUFC #mutd— Nicol? Schira (@NicoSchira) August 14, 2021
В сезоне-2021/22 Фернандеш провел 1 матч за «МЮ», на его счету 3 гола. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2025 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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