«Типичный я». Компани не сыграет в своем прощальном матче из-за травмы

Бывший капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани не примет участие в своем прощальном матче. Он не сможет выйти на поле из-за травмы, сообщает Sky Sports.

— Типичный я. Конец сезона я обычно всегда встречаю вне игры. Небольшое повреждение задней поверхности бедра, — сказал бельгиец.

В составе «горожан» Компани выступал с 2008 года. Вместе с «Сити» он четырежды выигрывал чемпионат и Кубок лиги Англии и дважды — Кубок страны.

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