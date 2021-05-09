«Манчестер Юнайтед» готов поднять зарплату Бруну Фернандешу в два раза

«Манчестер Юнайтед» готовит новый контракт для полузащитника Бруну Фернандеша, сообщает The Sun.

По информации источника, «красные дьяволы» планируют сделать предложение 26-летнему португальцу по окончании сезона-2020/21. Сообщается, что клуб готов поднять зарплату футболиста в два раза, по новому соглашению он будет получать 200 тысяч фунтов в неделю.

В сезоне-2020/21 Фернандеш провел 53 матча за «Манчестер Юнайтед», на его счету 26 голов и 17 результативных передач.