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«Манчестер Юнайтед» готов поднять зарплату Бруну Фернандешу в два раза

06:14
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«Манчестер Юнайтед» готовит новый контракт для полузащитника Бруну Фернандеша, сообщает The Sun.

По информации источника, «красные дьяволы» планируют сделать предложение 26-летнему португальцу по окончании сезона-2020/21. Сообщается, что клуб готов поднять зарплату футболиста в два раза, по новому соглашению он будет получать 200 тысяч фунтов в неделю.

В сезоне-2020/21 Фернандеш провел 53 матча за «Манчестер Юнайтед», на его счету 26 голов и 17 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.thesun.co.uk/sport/football/14894627/man-utd-bruno-fernandes-europa-league-final/

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