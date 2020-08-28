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Тиагу Силва стал игроком «Челси»

13:40
Тиагу Силва. Фото ФК «Челси».
Тиагу Силва. Фото ФК «Челси».
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Бразильский защитник Тиагу Силва стал игроком «Челси». Соглашение рассчитано на один год. Также в контракте прописана опция продления договора еще на один год, сообщает сайт «синих».

35-летний Силва выступал за «ПСЖ» в период с июля 2012-го по август 2020 года. Всего за клуб он провел 315 матчей, забил 17 голов и отдал пять результативных передач. Вместе с парижанами он становился семикратным чемпионом Франции.

На счету игрока 88 встреч в составе сборной Бразилии (7 голов).

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