Бразильский защитник Тиагу Силва стал игроком «Челси». Соглашение рассчитано на один год. Также в контракте прописана опция продления договора еще на один год, сообщает сайт «синих».

35-летний Силва выступал за «ПСЖ» в период с июля 2012-го по август 2020 года. Всего за клуб он провел 315 матчей, забил 17 голов и отдал пять результативных передач. Вместе с парижанами он становился семикратным чемпионом Франции.

На счету игрока 88 встреч в составе сборной Бразилии (7 голов).