The Sun: Ральф Рангник является главным претендентом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Ральф Рангник является фаворитом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»
13:28
Ральф Рангник является главным претендентом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» в случае увольнения Уле Гуннара Сульшера, сообщает The Sun.
По информации источника, 63-летний немец заинтересован в работе в английском клубе. Сообщается, что он уже мог возглавить «красных дьяволов» в 2019 году, однако тогда руководство команды приняло решение оставить Сульшера на посту.
«Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ с 17 очками в 11 матчах.
В июле 2021 года московский «Локомотив» объявил о назначении Рангника на пост руководителя клуба по спорту и развитию, контракт рассчитан на 3 года.
Дополнительная информация:
https://www.thesun.co.uk/sport/16683390/man-utd-ralf-rangnick-inspired-jurgen-klopp-gegenpressing/
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