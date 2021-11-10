«Я вернусь еще сильнее, вы же знаете». Погба после травмы обратился к своим фанатам

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о своем состоянии после травмы в расположении сборной Франции.

«Как видите, я получил небольшую травму. Я собираюсь сделать еще одно сканирование, чтобы увидеть, насколько все плохо. Я вернусь еще сильнее, вы же знаете. Не теряем веру, не теряем позитивного настроения. Еще раз спасибо за поддержку, да благословит вас всех бог, я скоро вернусь», — сказал Погба в сторис Instagram.

Погба получил травму на тренировке сборной Франции. Он нанес удар по воротам, после чего схватился за заднюю поверхность бедра и начал хромать. Хавбек уже покинул расположение национальной команды.