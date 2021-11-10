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«Я вернусь еще сильнее, вы же знаете». Погба после травмы обратился к своим фанатам

13:29
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о своем состоянии после травмы в расположении сборной Франции.

«Как видите, я получил небольшую травму. Я собираюсь сделать еще одно сканирование, чтобы увидеть, насколько все плохо. Я вернусь еще сильнее, вы же знаете. Не теряем веру, не теряем позитивного настроения. Еще раз спасибо за поддержку, да благословит вас всех бог, я скоро вернусь», — сказал Погба в сторис Instagram.

Погба получил травму на тренировке сборной Франции. Он нанес удар по воротам, после чего схватился за заднюю поверхность бедра и начал хромать. Хавбек уже покинул расположение национальной команды.

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Сергей Разин все материалы автора

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