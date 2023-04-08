Тен Хаг: «Гарначо обязательно вернется до конца сезона, но мы не торопим его»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что форвард команды Алехандро Гарначо, восстанавливающийся от травмы, вернется на поле в этом сезоне.

Футболист получил повреждение в матче 27-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:0).

«Когда вернется Гарначо? У нас уже есть кое-какие мысли на этот счет, но я не хочу раскрывать их — он обязательно вернется до конца сезона. Я думаю, что он поможет нам в заключительных матчах, но я не хочу оказывать давление на медиков и самого Гарначо, чтобы они торопились назначить дату, когда он сможет вернуться», — приводит слова тен Хага 90min.

В текущем сезоне 18-летний форвард провел за «Манчестер Юнайтед» 29 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.