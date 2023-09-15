Тен Хаг высказался о Санчо и Антони

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ситуации вокруг полузащитников команды Джейдона Санчо и Антони.

10 сентября «Манчестер Юнайтед» объявил от отстранении Антони от тренировок из-за обвинений в домашнем насилии. 14 сентября клуб отстранил от занятий с командой и Джейдона Санчо, у которого случился конфликт с тен Хагом.

«Клуб просил меня о строгих правилах, потому что до прошлого сезона здесь не существовало правильной культуры. Важно установить хорошие стандарты [поведения]. Команда превыше всего. Думаю, по ситуации с Санчо уже все сказано.

Возвращение Антони? Понятия не имею. Конечно, он разочарован, но с ним все в порядке», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

«Манчестер Юнайтед» с 6 очками занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ после 4 туров.