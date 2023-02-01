Тен Хаг уговаривал голкипера Хендерсона досрочно вернуться из аренды в «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг уговаривал голкипера Дина Хендерсона досрочно вернуться из аренды в «Ноттингем Форест», утверждает Daily Mirror.

Тен Хаг лично позвонил голкиперу, однако тот принял решение доиграть сезон в «Ноттингеме».

25-летний Хендерсон заявил, что для его развития будет лучше продолжать играть за «Форест», поэтому «Юнайтед» был вынужден арендовать у «Кристал Пэлас» Джека Батленда.

Добавим, что с тех пор Хендерсон успел получить травму, выбыв на несколько недель, из-за чего «лесникам» даже пришлось взять в аренду у «ПСЖ» опытного голкипера Кейлора Наваса.