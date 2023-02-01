Владелец «Лестера» списал долг клуба в 194 миллиона фунтов стерлингов

Президент и владелец «Лестера» Айяватт Шриваддханапрабха полностью списал долг своего клуба в 194 миллиона фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports.

Бизнесмен регулярно оказывал финансовую поддержку своему клубу, давая в долг деньги и не требуя ни возврата, ни процентов.

У «лис» остаются обязательства по различным кредитам перед банками, но эти суммы незначительны в сравнении с 194 миллионами.

В этом сезоне команда Брендана Роджерса сражается за выживание в АПЛ, находясь в одном очке над зоной вылета.