Тиагу Силва подтвердил, что ведет переговоры о новом контракте с «Челси»
38-летний защитник Тиагу Силва подтвердил, что ведет переговоры о новом контракте с «Челси».
«Переговоры идут. Надеюсь, в ближайшее время согласуем все детали. Я хочу продолжить карьеру в «Челси». Чувствую, что в клубе на меня рассчитывают», — приводит слова бразильца ESPN.
Нынешнее соглашение действует до конца июня 2023 года.
Тиагу Силва выступает за «Челси» с августа 2020 года. В сезоне-2022/23 футболист сделал 2 голевых передачи в 23 матчах за клуб во всех турнирах/
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|19
|16
|2
|1
|45-16
|50
|
2
|Ман. Сити
|20
|14
|3
|3
|53-20
|45
|
3
|Ньюкасл
|20
|10
|9
|1
|33-11
|39
|
4
|МЮ
|20
|12
|3
|5
|32-25
|39
|
5
|Тоттенхэм
|21
|11
|3
|7
|40-31
|36
|
6
|Брайтон
|19
|9
|4
|6
|37-27
|31
|
7
|Фулхэм
|21
|9
|4
|8
|32-30
|31
|
8
|Брентфорд
|20
|7
|9
|4
|32-28
|30
|
9
|Ливерпуль
|19
|8
|5
|6
|34-25
|29
|
10
|Челси
|20
|8
|5
|7
|22-21
|29
|
11
|Астон Вилла
|20
|8
|4
|8
|23-27
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|20
|6
|6
|8
|18-27
|24
|
13
|Нот. Форест
|20
|5
|6
|9
|16-35
|21
|
14
|Лестер
|20
|5
|3
|12
|28-35
|18
|
15
|Лидс
|19
|4
|6
|9
|26-33
|18
|
16
|Вест Хэм
|20
|5
|3
|12
|17-25
|18
|
17
|Вулверхэмптон
|20
|4
|5
|11
|12-30
|17
|
18
|Борнмут
|20
|4
|5
|11
|19-42
|17
|
19
|Эвертон
|20
|3
|6
|11
|15-28
|15
|
20
|Саутгемптон
|20
|4
|3
|13
|17-35
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
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10 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.02
|23:00
|
Челси – Фулхэм
|- : -
|4.02
|15:30
|
Эвертон – Арсенал
|- : -
|4.02
|18:00
|
Астон Вилла – Лестер
|- : -
|4.02
|18:00
|
Брентфорд – Саутгемптон
|- : -
|4.02
|18:00
|
Брайтон – Борнмут
|- : -
|4.02
|18:00
|
МЮ – Кр. Пэлас
|- : -
|4.02
|18:00
|
Вулверхэмптон – Ливерпуль
|- : -
|4.02
|20:30
|
Ньюкасл – Вест Хэм
|- : -
|5.02
|17:00
|
Нот. Форест – Лидс
|- : -
|5.02
|19:30
|
Тоттенхэм – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|25
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|16
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|13
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|18
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|17
|1
|3
|
|
Диегу Коста
Вулверхэмптон Уондерерс
|9
|1
|2
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