Эланга рассказал, чему научился у Роналду

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга, ранее выступавший за «Ноттингем Форест», рассказал, чему научился у бывших партнеров по команде.

«Я играл, возможно, с одним из лучших игроков в мире — всех времен — Роналду. Очевидно, что играя с такими игроками, как Бруну Фернандеш, Эриксен, Варан, Каземиро...я могу называть хоть всю команду! Я многому научился у них. Не только тому, что они делают на поле, но и за его пределами. Их дисциплине, тому, как они следят за собой.

Это показывает, почему Роналду может играть до 38 лет. Я многое почерпнул для себя и пытаюсь делать это на регулярной основе», — цитирует Элангу Sky Sports.

Эланга летом этого года перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Ноттингем Форест». Он отметился одной голевой передачей в двух матчах за манкунианцев.