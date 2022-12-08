Тен Хаг назвал главные цели «Манчестер Юнайтед» на этот сезон

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг назвал главные цели команды на этот сезон.

«Во-первых, мы должны привести команду в такое положение, в котором мы сможем что-то выиграть. Это наша главная цель. В декабре или январе ни одна команда не выигрывает трофей. Мы должны занимать правильные позиции в апреле, и это то, ради чего мы должны работать», — цитирует The Manchester Evening тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 26 очков.