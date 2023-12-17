Тен Хаг: «Меня не беспокоит возможная отставка из МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о возможной отставке после матча 17-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

«Меня это не беспокоит. Я хочу побеждать, я хочу побеждать со своей командой, продвигать команду в правильном направлении. В прошлом сезоне мы двигались в правильном направлении. В этом сезоне мы не достигли тех стандартов, на которые рассчитывали. Это правда. Мы потерпели неудачи», — приводит слова тен Хага Mirror.

«Манчестер Юнайтед» завершил групповой турнир Лиги чемпионов на последнем месте в таблице. Кроме того, «красные дьяволы» установили клубный антирекорд по очкам в турнире. В чемпионате Англии команда занимает шестое место, набрав 27 очков за 16 матчей.