Талисман "Манчестер Юнайтед" спровоцировал фанатов "Лидса". Видео

Во время товарищеского матча "Манчестер Юнайтед" и "Лидса" талисман "красных дьяволов" повернулся задом к болельщикам соперника и демонстративно покрутился перед ними.

Такое поведение было встречено недовольной реакцией фанатов "Лидса", один из которых плеснул в талисман водой, после чего тот помахал рукой и ушел. Матч завершился разгромной победой "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:0. Встреча проходила в австралийском Перте на стадионе "Оптус".

В матче 1-го тура чемпионата Англии сезона-2019/20 "МЮ" 11 августа сыграет дома с "Челси".