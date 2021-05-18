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«Суонси» победил «Барнсли» в первом полуфинале плей-офф за выход в АПЛ

00:17
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«Суонси» в первом матче полуфинала за выход в плей-офф АПЛ обыграл «Барнсли» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Андре Айю. Ответный матч пройдет 22 мая и начнется в 20:30 мск.

В другом матче полуфинала «Борнмут» победил «Брентфорд» — 1:0.

Плей-офф за выход в английскую премьер-лигу

1/2 финала

Первый матч

«Барнсли» — «Суонси» — 0:1 (0:1)

Гол: Айю, 39

17 мая. Стадион «Оуквелл» (Барнсли)

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