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Гвардиола объяснил, почему дал игрокам два выходных после победы над «Ньюкаслом»

08:48
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, почему решил дать игрокам два выходных после победы над «Ньюкаслом» (4:3) в матче 36-го тура АПЛ.

«Я сказал им забыть о футболе и провести время с семью в качестве чемпионов. На тренировках у нас есть рутина, мы должны быть сконцентрированы. Парни хорошо тренируются, они очень сосредоточены.

Мы занимаемся, чтобы в следующем матче выиграть и спокойно готовиться к финалу. Не сомневаюсь, что все в клубе хотят выиграть три оставшихся матча сезона», — цитирует Гвардиолу Daily Mail.

Ранее «Манчестер Сити» досрочно оформил чемпионство Англии сезона-2020/21. 29 мая состоится финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Челси».

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9587833/Pep-Guardiola-reveals-Man-City-dressing-room-spoken-Champions-League-final-Chelsea.html

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