Гвардиола объяснил, почему дал игрокам два выходных после победы над «Ньюкаслом»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, почему решил дать игрокам два выходных после победы над «Ньюкаслом» (4:3) в матче 36-го тура АПЛ.
«Я сказал им забыть о футболе и провести время с семью в качестве чемпионов. На тренировках у нас есть рутина, мы должны быть сконцентрированы. Парни хорошо тренируются, они очень сосредоточены.
Мы занимаемся, чтобы в следующем матче выиграть и спокойно готовиться к финалу. Не сомневаюсь, что все в клубе хотят выиграть три оставшихся матча сезона», — цитирует Гвардиолу Daily Mail.
Ранее «Манчестер Сити» досрочно оформил чемпионство Англии сезона-2020/21. 29 мая состоится финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Челси».
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9587833/Pep-Guardiola-reveals-Man-City-dressing-room-spoken-Champions-League-final-Chelsea.html
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