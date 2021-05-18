Гвардиола объяснил, почему дал игрокам два выходных после победы над «Ньюкаслом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, почему решил дать игрокам два выходных после победы над «Ньюкаслом» (4:3) в матче 36-го тура АПЛ.

«Я сказал им забыть о футболе и провести время с семью в качестве чемпионов. На тренировках у нас есть рутина, мы должны быть сконцентрированы. Парни хорошо тренируются, они очень сосредоточены.



Мы занимаемся, чтобы в следующем матче выиграть и спокойно готовиться к финалу. Не сомневаюсь, что все в клубе хотят выиграть три оставшихся матча сезона», — цитирует Гвардиолу Daily Mail.

Ранее «Манчестер Сити» досрочно оформил чемпионство Англии сезона-2020/21. 29 мая состоится финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Челси».