Кейн сообщил «Тоттенхэму» о желании покинуть клуб

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн сообщил клубу о желании уйти по окончании сезона, сообщает 17 мая Sky Sports.

По данным источника, «шпоры» уже обсуждают варианты замены для нападающего. С представителями Кейна общались «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Футболист предпочел бы остаться в Англии. Он хочет определиться со своим будущим до начала Евро-2020. Он хотел уйти еще год назад, но руководству «Тотенхэма» удалось убедить его остаться.

27-летний нападающий в текущем сезоне провел 47 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах и забил 32 мяча при 16 голевых передачах.