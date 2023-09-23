Сунесс считает, что Погба мог бы стать лучшим полузащитником мира, если бы не его лень
Бывший игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс поделился мнением об игре полузащитника «Ювентуса» Поль Погбы.
«Он очень талантлив и должен быть одним из лучших полузащитников в мире, но он ленив. Если он ленится в матче, то будет лениться и на тренировках. Вспомните, как он исполнял пенальти, ему хотелось быть звездой в тот момент. Его несправедливо критикуют? Ни на секунду, ни на наносекунду. Он ленивый болван», — приводит слова Сунесса Goal.com.
11 сентября стало известно, что 30-летний француз сдал положительный тест на допинг.
В текущем сезоне футболист провел 2 матча за «Ювентус», в которых не отметился результативными действиями.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|5
|5
|0
|0
|14-3
|15
|
2
|Тоттенхэм
|5
|4
|1
|0
|13-5
|13
|
3
|Ливерпуль
|5
|4
|1
|0
|12-4
|13
|
4
|Арсенал
|5
|4
|1
|0
|9-4
|13
|
5
|Брайтон
|5
|4
|0
|1
|15-7
|12
|
6
|Вест Хэм
|5
|3
|1
|1
|10-7
|10
|
7
|Астон Вилла
|5
|3
|0
|2
|11-10
|9
|
8
|Нот. Форест
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
9
|Кр. Пэлас
|5
|2
|1
|2
|6-7
|7
|
10
|Фулхэм
|5
|2
|1
|2
|5-10
|7
|
11
|Брентфорд
|5
|1
|3
|1
|8-6
|6
|
12
|Ньюкасл
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
13
|МЮ
|5
|2
|0
|3
|6-10
|6
|
14
|Челси
|5
|1
|2
|2
|5-5
|5
|
15
|Борнмут
|5
|0
|3
|2
|4-8
|3
|
16
|Вулверхэмптон
|5
|1
|0
|4
|5-11
|3
|
17
|Шеффилд Юн.
|5
|0
|1
|4
|5-9
|1
|
18
|Эвертон
|5
|0
|1
|4
|2-9
|1
|
19
|Бернли
|4
|0
|1
|3
|4-12
|1
|
20
|Лутон Таун
|4
|0
|0
|4
|2-10
|0
|23.09
|17:00
|
Кр. Пэлас – Фулхэм
|- : -
|23.09
|17:00
|
Лутон Таун – Вулверхэмптон
|- : -
|23.09
|17:00
|
Ман. Сити – Нот. Форест
|- : -
|23.09
|19:30
|
Брентфорд – Эвертон
|- : -
|23.09
|22:00
|
Бернли – МЮ
|- : -
|24.09
|16:00
|
Арсенал – Тоттенхэм
|- : -
|24.09
|16:00
|
Брайтон – Борнмут
|- : -
|24.09
|16:00
|
Челси – Астон Вилла
|- : -
|24.09
|16:00
|
Ливерпуль – Вест Хэм
|- : -
|24.09
|18:30
|
Шеффилд Юн. – Ньюкасл
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|7
|
|
Эван Фергюсон
Брайтон
|4
|
|
Одсонн Эдуар
Кристал Пэлас
|4
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|4
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|4
|
|
Жан-Филипп Матета
Кристал Пэлас
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|5
|1
|2
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|2
|1
|0
|
|
Виргил ван Дейк
Ливерпуль
|3
|1
|0