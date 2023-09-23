Сунесс считает, что Погба мог бы стать лучшим полузащитником мира, если бы не его лень

Бывший игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс поделился мнением об игре полузащитника «Ювентуса» Поль Погбы.

«Он очень талантлив и должен быть одним из лучших полузащитников в мире, но он ленив. Если он ленится в матче, то будет лениться и на тренировках. Вспомните, как он исполнял пенальти, ему хотелось быть звездой в тот момент. Его несправедливо критикуют? Ни на секунду, ни на наносекунду. Он ленивый болван», — приводит слова Сунесса Goal.com.

11 сентября стало известно, что 30-летний француз сдал положительный тест на допинг.

В текущем сезоне футболист провел 2 матча за «Ювентус», в которых не отметился результативными действиями.