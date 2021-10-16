Сульшер призвал Рэшфорда правильно расставлять приоритеты
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер выступил с определенной критикой в адрес нападающего Маркуса Рэшфорда. Тренер считает, что молодому англичанину стоит больше сконцентрироваться на самом футболе.
«Маркус приближается к своему лучшему футбольному возрасту, но у него при этом появились определенные проблемы. Да, он уже успел совершить несколько выдающихся поступков в своей жизни, но теперь, считаю, ему нужно правильно расставить приоритеты.
Рашфорд знает, какие надежды на него возлагаются, поэтому мы точно дадим ему время для того, чтобы набрать наилучшую форму», — приводит слова Сульшера Sky Sports.
Рашфорд уже несколько лет подряд успешно совмещает выступления за клуб, сборную Англии c волонтерской деятельностью.
Не так давно англичанин получил докторскую степень Манчестерского университета с выпускной работой на тему борьбы с детской бедностью.
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