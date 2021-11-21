«Было честью работать с «Манчестер Юнайтед». Сульшер попрощался с болельщиками
21 ноября Уле Гуннар Сульшер покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Покидая базу клуба, он вышел к фанатам.
«Было честью работать с «Ман Юнайтед», — попрощался с болельщиками норвежец.
Сульшер возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2018 года. В прошедшем сезоне клуб под руководством норвежца занял третье место в чемпионате Англии, а также дошел до финала Лиги Европы, где уступил «Вильярреалу».
В последних семи турах «Манчестер Юнайтед» уступил пять раз и одержал только одну победу. Клуб опустился на седьмое место в турнирной таблице, набрав 17 очков.
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