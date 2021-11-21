Кэррик будет руководить «Манчестер Юнайтед» в матчах против «Вильярерала» и «Челси»
Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик будет руководить командой в ближайших матчах. Ожидается, что уже после матча в Лиге чемпионов против «Вильярреала» и игры АПЛ против «Челси» «Юнайтед» назовет имя тренера, который займет пост до конца сезона, сообщает Sky Sports.
Сегодня, 21 ноября, «МЮ» объявил об уходе Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды.
Под руководством норвежца «МЮ» занял 2-е место в минувшем сезоне чемпионата Англии, а также вышел в финал Лиги Европы. В текущем сезоне манкунианцы набрали 17 очков. Клуб занимает 7-е место.
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