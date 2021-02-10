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Сульшер обсудит с «Манчестер Юнайтед» новый контракт по окончании сезона

08:13
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер проведет переговоры с клубом по поводу нового контракта по окончании сезона-2020/21, сообщает The Sun.

По информации источника, норвежец может подписать новую двухлетнюю сделку с «красными дьяволами». Сообщается, что его зарплата может вырасти до 6 миллионов фунтов в год.

«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии с 45 очками после 23 матчей. Нынешний контракт Сульшера действует до конца июня 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.thesun.co.uk/sport/football/13989794/man-utd-solskjaer-contract-extension-talks-exclusive/

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