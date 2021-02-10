Вратарь «Эвертона» Ольсен хочет продолжить карьеру в команде. Он принадлежит «Роме»

Вратарь Робин Ольсен, выступающий за «Эвертон» на правах аренды из «Ромы», заявил о желании продолжить карьеру в английской команде.

«Мы с семьей хотим остаться здесь, но решать не нам. Я могу лишь скрестить пальцы и ждать решения клуба. Мы счастливы в Англии, так почему бы нам не остаться здесь, пока мы не решим вернуться в Швецию? Нам нравится такой вариант», — приводит официальный сайт «Эвертона» слова Ольсена.

Ольсен перешел в «Эвертон» в октябре 2020 года. В сезоне-2020/21 31-летний швед провел 7 матчей за команду и пропустил 9 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.