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Сульшер не видит проблем во встрече Погба с Зиданом

15:33

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер не видит проблем в том, что хавбек клуба Поль Погба встречался с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом. Погба и Зидан встретились в Дубае, ранее неоднократно сообщалось, что хавбек является главной трансферной целью Зидана в нынешнем сезоне. Летом сделка не состоялась, «Реал» может обратиться к кандидатуре Погба зимой.

— Я никогда не слышал, чтобы Поль хотел уйти, — цитирует AS Сульшера. — Поль — часть наших далекоидущих планов, и он знает об этом. Я много говорил с Полем, он часто играет через боль.

Его много критикуют, но он выходит на поле. Например, против «Рочдейла» или «Арсенала» он мог попросить не выпускать его. Проблем с его встречей я не вижу.

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