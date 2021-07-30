Сульшер надеется, что «Манчестер Юнайтед» поборется за высокое место в АПЛ в сезоне-2021/22
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от нового сезона.
«Я думаю, что мы развиваемся и прогрессируем. Прошлый сезон был хорошим, если не считать того, что не получилось выиграть трофей.
Каждый может увидеть наш прогресс. В сезоне-2019/20 третье место было большим достижением после всех изменений, которые мы внесли.
Мы попытались собрать новую команду. Конечно, приход Бруну Фернандеша послужил катализатором для побед. В прошлом сезоне мы были близки к тому, чтобы побороться за самое высокое место. Теперь нужно сделать следующий шаг. Главное — хорошо начать сезон», — приводит слова Сульшера пресс-служба клуба.
В сезоне-2020/21 «МЮ» занял второе место в чемпионате Англии и дошел до финала Лиги Европы, где уступил «Вильярреалу» (1:1; по пенальти — 10:11).
Дополнительная информация:
https://www.manutd.com/en/news/detail/full-interview-ole-gunnar-solskjaer-reflects-on-his-25-year-anniversary-since-joining-man-utd
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