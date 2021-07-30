Трент Александр-Арнолд рассказал о задачах «Ливерпуля» в новом сезоне
Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд поделился ожиданиями от нового сезона.
«Трофеи — всегда цель, особенно в наши дни. Мы нацелены на трофеи. Нет, речь уже не про попадание в топ-4, еврокубки, четвертьфиналы и полуфиналы.
В мае мы хотим оставаться в гонке за титул, попасть в финал Лиги чемпионов и быть в финале Кубка Англии. Хотим зайти так далеко, как можем. Думаю, в этом сезоне мы будем сражаться во всех турнирах, чтобы выиграть как можно больше трофеев.
Прошлый сезон, когда нечего было праздновать, был трудным для восприятия, но, надеюсь, это побудит нас к борьбе за трофеи», — приводит слова Трента пресс-служба клуба.
30 июля 22-летний англичанин подписал новый контракт с «Ливерпулем». Новое соглашение рассчитано до 2025 года.
В сезоне-2020/21 «Ливерпуль» занял третье место в чемпионате Англии.
Дополнительная информация:
https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/439454-full-interview-trent-alexander-arnold-on-new-liverpool-contract
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю