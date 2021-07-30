Трент Александр-Арнолд рассказал о задачах «Ливерпуля» в новом сезоне

Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд поделился ожиданиями от нового сезона.

«Трофеи — всегда цель, особенно в наши дни. Мы нацелены на трофеи. Нет, речь уже не про попадание в топ-4, еврокубки, четвертьфиналы и полуфиналы.

В мае мы хотим оставаться в гонке за титул, попасть в финал Лиги чемпионов и быть в финале Кубка Англии. Хотим зайти так далеко, как можем. Думаю, в этом сезоне мы будем сражаться во всех турнирах, чтобы выиграть как можно больше трофеев.

Прошлый сезон, когда нечего было праздновать, был трудным для восприятия, но, надеюсь, это побудит нас к борьбе за трофеи», — приводит слова Трента пресс-служба клуба.

30 июля 22-летний англичанин подписал новый контракт с «Ливерпулем». Новое соглашение рассчитано до 2025 года.

В сезоне-2020/21 «Ливерпуль» занял третье место в чемпионате Англии.