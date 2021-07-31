Появилось фото третьего комплекта формы «Манчестер Сити» на следующий сезон

На сайте Footy Headlines были опубликованы фотографии третьего комплекта формы «Манчестер Сити» на сезон-2021/22.

Экипировка выполнена в темно синем цвете. Особенность комплекта — вместо эмблемы на груди написано название клуба по центру между двумя горизонтальными линиями голубого цвета.

Voici ce que devrait ?tre le nouveau maillot third de Manchester City ! ?



(? @Footy_Headlines) pic.twitter.com/VMsvHm2sfZ — Instant Foot ?? (@lnstantFoot) July 30, 2021

Созданием комплекта занимается Puma, девизом которой является: «Эмблема может измениться со временем, но ваше имя оставляет наследие».

Ранее в интернете появился аналогичный комплект у «Милана», техническим спонсором которого также является Puma.