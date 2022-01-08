«Манчестер Сити» обыграл «Суиндон Таун» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии
«Манчестер Сити» в матче 1/32 финала Кубка Англии обыграл «Суиндон Таун» со счетом 4:1.
В составе «Сити» отличились Бернанрду Силва, Габи Жезус, который также не реализовал пенальти, Илкай Гюндоган и Коул Палмер. Хозяева ответили точным ударом Харри Маккирди.
Соперник «Ман Сити» в 1/16 финала определится после жеребьевки.
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