Палмер: «Надеюсь, Гвардиоле понравилась моя игра в Кубке Англии»
Полузащитник «Манчестер Сити» Коул Палмер подвел итоги матча 1/32 финала Кубка Англии против «Суиндон Таун» (4:1).
«Мы хорошо начали матч, здесь непросто было играть. На команду всегда оказывается давление из-за того, что у нас много молодых игроков, но нужно выходить и получать от этого удовольствие.
Надеюсь, Гвардиоле понравилась моя игра. Мне просто нужно продолжать усердно работать, пытаться получить больше минут на поле», — приводит слова Палмера ITV Sport.
Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола пропускал встречу из-за коронавируса. Соперник команды в 1/16 финала определится после жеребьевки.
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