Стивен Джеррард: "Снова надеть футболку "Ливерпуля" и забить победный мяч "Милану" - особенное чувство"

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард поделился своим впечатлением от игры за сборную легенд клуба в товарищеском матче против "Милана" (3:2). Игра состоялась сегодня на "Энфилде", Джеррард забил победный мяч на последней минуте.

- Выходить на поле на "Энфилде" - всегда запоминающийся момент, особенно когда стадион заполнен, - сказал Джеррард в интервью клубной пресс-службе. - Снова надеть футболку, встретиться со старыми партнерами, сыграть против "Милана" и забить победный мяч - это очень особенное чувство. Спасибо всем, кто пришел и поддержал нас сегодня.

- Наверное, вам приятно сыграть без какого-либо давления, без боязни за результат?

- Поверьте, я все еще чувствую давление. Сейчас я сосредоточен на работе с "Рейнджерс", но всегда одним глазом смотрю на "Энфилд".