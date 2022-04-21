Стив Макларен будет ассистентом тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг убедил руководство клуба, чтобы английский тренер Стив Макларен вошел в его тренерский штаб, сообщает The Telegraph.

По информации источника, помимо 60-летнего англичанина в штаб также войдет Митчелл ван дер Гаг, с которым тен Хаг работает в «Аяксе».

Напомним, что Макларен с 1999 по 2001 год был помощником Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед». Также специалист возглавлял «Мидлсбро», «Дерби Каунти» и «Твенте», который в сезоне-2008/09 выиграл чемпионат Нидерландов. Отметим, что в штабе англичанина тогда работал 52-летний нидерландец.

Сегодня, 21 апреля, «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с тен Хагом. Соглашение с тренером рассчитано до лета 2025 года с возможностью продления еще на сезон. Нидерландец возглавит английский клуб по окончании сезона при условии наличия рабочей визы.