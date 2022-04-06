Стив Макларен может войти в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед», если команду возглавит тен Хаг

Бывший главный тренер сборной Англии Стив Макларен может войти в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед», сообщает The Guardian.

По информации источника, 60-летний англичанин может стать ассистентом главного тренера в случае, если «красных дьяволов» возглавит Эрик тен Хаг («Аякс»).

Макларен уже работал ассистентом главного тренера «Манчестер Юнайтед»: с 1999 по 2001 год специалист входил в тренерский штаб Алекса Фергюсона. При этом Макларен также работал и с тен Хагом. Вместе они приводили «Твенте» к победе в чемпионате Нидерландов в сезоне-2009/10, тогда тен Хаг был ассистентом Макларена.

Ранее сообщалось, что тен Хаг является одним из главных кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» и может возглавить команду со следующего сезона.