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Сегодня, 09:38

Стив Макларен может войти в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед», если команду возглавит тен Хаг

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной Англии Стив Макларен может войти в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед», сообщает The Guardian.

По информации источника, 60-летний англичанин может стать ассистентом главного тренера в случае, если «красных дьяволов» возглавит Эрик тен Хаг («Аякс»).

Макларен уже работал ассистентом главного тренера «Манчестер Юнайтед»: с 1999 по 2001 год специалист входил в тренерский штаб Алекса Фергюсона. При этом Макларен также работал и с тен Хагом. Вместе они приводили «Твенте» к победе в чемпионате Нидерландов в сезоне-2009/10, тогда тен Хаг был ассистентом Макларена.

Ранее сообщалось, что тен Хаг является одним из главных кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» и может возглавить команду со следующего сезона.

Источник: https://www.theguardian.com/football/2022/apr/05/steve-mcclaren-could-be-no-2-if-erik-ten-hag-is-appointed-manchester-united
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Стив Макларен
Эрик тен Хаг
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 Ман. Сити 30 23 4 3 70-18 73
2
 Ливерпуль 30 22 6 2 77-20 72
3
 Челси 29 17 8 4 58-23 59
4
 Тоттенхэм 30 17 3 10 52-37 54
5
 Арсенал 29 17 3 9 44-34 54
6
 Вест Хэм 31 15 6 10 51-40 51
7
 МЮ 30 14 9 7 49-41 51
8
 Вулверхэмптон 31 15 4 12 33-27 49
9
 Лестер 28 10 7 11 43-47 37
10
 Кр. Пэлас 30 8 13 9 42-38 37
11
 Астон Вилла 30 11 3 16 42-42 36
12
 Саутгемптон 30 8 12 10 37-46 36
13
 Брайтон 30 7 13 10 26-36 34
14
 Брентфорд 31 9 6 16 37-48 33
15
 Ньюкасл 30 7 10 13 33-54 31
16
 Лидс 31 7 9 15 35-68 30
17
 Эвертон 28 7 4 17 30-49 25
18
 Уотфорд 30 6 4 20 29-57 22
19
 Бернли 28 3 12 13 22-40 21
20
 Норвич 30 4 6 20 18-63 18
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38 тур
26.12 18:00
Вест Хэм – Саутгемптон
 2 : 3
26.12 18:00
Ман. Сити – Лестер
 6 : 3
26.12 18:00
Норвич – Арсенал
 0 : 5
26.12 18:00
Тоттенхэм – Кр. Пэлас
 3 : 0
26.12 20:30
Астон Вилла – Челси
 1 : 3
26.12 23:00
Брайтон – Брентфорд
 2 : 0
27.12 23:00
Ньюкасл – МЮ
 1 : 1
23.02 22:45
Ливерпуль – Лидс
 6 : 0
10.03 22:30
Вулверхэмптон – Уотфорд
 4 : 0
6.04 21:30
Бернли – Эвертон
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 14
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 14
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 24 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 18 1 7
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 17 1 6
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