Нападающий «Тоттенхэма» Вернер может перейти в клуб из серии А

Нападающий «Челси» Тимо Вернер был предложен «Ювентусу» и «Милану», сообщает The Express.

По данным источника, агент 26-летнего игрока Фолькер Штрут отправился в Италию в начале этой недели, чтобы узнать о потенциальных покупателях в преддверии летнего трансферного окна. Штрут также общался с представителями «Аталанты», а Вернер не против покинуть «Челси».

Действующий контракт форварда рассчитан до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне Вернер забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи в 29 матчах за «Челси».