Стерлинг может уйти из «Манчестер Сити» свободным агентом следующим летом

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг склоняется к идее, чтобы дождаться истечения своего контракта следующим летом, сообщает Dialy Mirror.

«Сити» ведет переговоры с вингером сборной Англии о новом контракте уже около года, но пока без особого успеха. Футболист получает 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю, и «горожане» не готовы предложить ему более выгодные условия.

Если в переговорах не будет совершен прорыв, боссы клуба предпочли бы продать Стерлинга этим летом, однако окончательное решение остается за 27-летним футболистом, который склоняется к тому, чтобы следующий сезон провести за «горожан».

В прошедшем сезоне Стерлинг забил 17 мячей и отдал 9 результативных передач в 47 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.